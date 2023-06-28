Данные европейской разведки. Спецслужбы РФ могли знать, что Пригожин готовит мятеж, но не хотели мешать — CNN 28 июня, 19:32 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Российские спецслужбы могли знать о подготовке мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, но хотели, чтобы бунт увенчался успехом, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя европейской разведки.

По словам европейского чиновника, есть «намеки» на то, что российские спецслужбы или военные могли заранее знать о вооруженном мятеже в России в эти выходные и, возможно, хотели, чтобы он увенчался успехом.

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«Они могли знать и не говорить об этом, а решить помочь этому стать успешным. Есть некоторые подсказки. Возможно, были предварительные данные», — сказал он.

В европейской разведке добавили, что произошедшее заставило российского диктатора Владимира Путина потерять престиж.

Также, по его словам, информация СМИ о том, что генерал Сергей Суровикин заранее знал о заговоре, и что Евгений Пригожин хотел захватить министра обороны России Сергея Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова, «была предположением».

Чиновник не стал комментировать, находится ли Пригожин в Беларуси.

«Мы до сих пор не знаем всего, что было в сделке, заключенной при посредничестве Лукашенко», — добавил чиновник.

Представитель разведки отметил, что последствия мятежа скорее всего не будет ощущаться в ближайшие несколько дней на фронте.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.