Данные европейской разведки. Спецслужбы РФ могли знать, что Пригожин готовит мятеж, но не хотели мешать — CNN

28 июня, 19:32
Поделиться:
Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Российские спецслужбы могли знать о подготовке мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, но хотели, чтобы бунт увенчался успехом, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя европейской разведки.

По словам европейского чиновника, есть «намеки» на то, что российские спецслужбы или военные могли заранее знать о вооруженном мятеже в России в эти выходные и, возможно, хотели, чтобы он увенчался успехом.

Видео дня

«Они могли знать и не говорить об этом, а решить помочь этому стать успешным. Есть некоторые подсказки. Возможно, были предварительные данные», — сказал он.

В европейской разведке добавили, что произошедшее заставило российского диктатора Владимира Путина потерять престиж.

Читайте также:

Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:Press service of Concord/Handout via REUTERS) Пригожин планировал захватить Шойгу и Герасимова во время мятежа — WSJ

Также, по его словам, информация СМИ о том, что генерал Сергей Суровикин заранее знал о заговоре, и что Евгений Пригожин хотел захватить министра обороны России Сергея Шойгу или начальника Генштаба Валерия Герасимова, «была предположением».

Чиновник не стал комментировать, находится ли Пригожин в Беларуси.

«Мы до сих пор не знаем всего, что было в сделке, заключенной при посредничестве Лукашенко», — добавил чиновник.

Представитель разведки отметил, что последствия мятежа скорее всего не будет ощущаться в ближайшие несколько дней на фронте.

23 июня Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

Читайте также:

Генерал Сергей Суровикин якобы знал о планах Пригожина устроить мятеж (Фото:The Insider) Суровикин знал о планах Пригожина устроить мятеж — NYT со ссылкой на спецслужбы США

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Спецслужбы РФ Бунт Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X