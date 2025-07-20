WhatsApp от Meta (организации, которая признана в РФ экстремистской), по данным ГУР, оказался под особым вниманием в РФ (Фото: Mehaniq/Depositphotos)

Российский диктатор Владимир Путин поручил правительству страны-агрессора до 1 сентября ограничить использование в РФ иностранного программного обеспечения , в том числе мессенджеров, разработанных в «недружественных странах».

Об этом сообщает пресс-служба СВР.

WhatsApp от Meta (организации, которая признана в РФ экстремистской), по данным разведки, оказался под особым вниманием, что делает его одним из главных кандидатов на потенциальную блокировку, говорится в сообщении разведки.

«Неоднозначная ситуация и с Telegram: хотя у мессенджера российское происхождение, его якобы „независимая“ позиция и отказ от сотрудничества с властями делают его статус неопределенным», — добавили в СВР.

Российские власти уже создали новый элемент централизованной системы цифровой слежки — мессенджер Max от VK. Отмечается, что всем чиновникам в РФ приказали перейти на Max.

«Приложение имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам. Не выключается стандартными средствами, использует root-доступ и системные jar-файлы — признаки вредоносного ПО», — отмечают разведчики.

Данные из кремлевского мессенджера Max автоматически передаются на серверы, связанные с VK, которая подконтрольна спецслужбам РФ.