РФ может использовать мобилизованных для нового наступления — разведка
Из-за проведенной в России полноценной мобилизации Украина должна быть готова к любым действиям агрессора (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)
Россия может использовать мобилизованных россиян для нового наступления на Украину.
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
«Проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо», — сказал Андрей Юсов.
Он добавил, что из-за проведенной в России полноценной мобилизации Украина должна быть готова к любым действиям со стороны страны-агрессора.
Юсов также отметил, что переговоры со страной-агрессором РФ возможна только при следующих условиях:
- вывод всех оккупационных войск из Украины;
- возмещение всех убытков;
- привлечение преступников к ответственности;
- передача ядерного вооружения под международный контроль.
Отмечается, что только при этих условиях возможны определенные гарантии безопасности для России.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.
По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.