РФ может использовать мобилизованных для нового наступления — разведка

16 декабря, 23:01
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Из-за проведенной в России полноценной мобилизации Украина должна быть готова к любым действиям агрессора (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Из-за проведенной в России полноценной мобилизации Украина должна быть готова к любым действиям агрессора (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Россия может использовать мобилизованных россиян для нового наступления на Украину.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

«Проведенная в России не частичная, а полноценная мобилизация дает дополнительные человеческие ресурсы, которые будут использовать как пушечное мясо», — сказал Андрей Юсов.

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Он добавил, что из-за проведенной в России полноценной мобилизации Украина должна быть готова к любым действиям со стороны страны-агрессора.

Юсов также отметил, что переговоры со страной-агрессором РФ возможна только при следующих условиях:

  • вывод всех оккупационных войск из Украины;
  • возмещение всех убытков;
  • привлечение преступников к ответственности;
  • передача ядерного вооружения под международный контроль.

Отмечается, что только при этих условиях возможны определенные гарантии безопасности для России.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси, также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

https://www.youtube.com/embed/3UdnJTqK04A
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Разведка Войска РФ Наступление

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