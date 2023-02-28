Пентагон: Россия не сможет добиться значительных успехов в течение 2023 года

28 февраля, 19:48
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Украинский военнослужащий в городе Бахмут, 25 февраля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военнослужащий в городе Бахмут, 25 февраля 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko)

Пентагон не ожидает, что Россия добьется значительных территориальных успехов в Украине в течение следующего года, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал.

Об этом сообщает Reuters.

Каль предположил, что небольшие участки территории могут быть оккупированы в ближайшие недели и месяцы, однако значительных успехов россиян ждать не стоит.

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«Я не думаю, что вижу признаки того, что россияне могут захватить Украину и добиться значительных территориальных успехов в любое время в течение следующего года или около того», — сказал он.

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Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов ранее заявил, что с середины до конца весны в Украине будут решающие бои. По его словам, это переломный момент.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщал, что стратегическая цель РФ — захватить в ближайшее время ключевые населенные пункты Донецкой области, а до лета — захватить Донецкую и Луганскую области.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Пентагон

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