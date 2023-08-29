Россия планирует изготовить 1300 дронов Shahed до конца года — военная разведка 29 августа, 15:34 Уничтоженный иранский дрон-камикадзе Shahed (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

По данным украинской разведки, страна-агрессор Россия планирует до конца 2023 года произвести 1300 дронов-камикадзе Shahed.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

По словам представителя ГУР, Россия начала работу над тем, чтобы наладить мощное производство беспилотных летательных аппаратов на своей территории.

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«Предварительные данные военной разведки свидетельствуют о том, что противник запланировал во втором полугодии этого года изготовить 1300 единиц так называемых Герань-2, то есть «шахедов», — сказал он.

Скибицкий отметил, что россияне могут использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства.

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«Вместе с тем, в действительности они на сегодняшний день не способны производить такое количество БПЛА», — подчеркнул он.

Представитель ГУР добавил, что разведка ищет, где именно РФ производит шахеды.

Президент Владимир Зеленский 3 августа сообщал, что российские оккупанты атаковали Украину по меньшей мере 1961 шахедами с начала полномасштабного вторжения.