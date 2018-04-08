Данные 87 млн пользователей Facebook могут храниться в РФ – экс-сотрудник Cambridge Analytica

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Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли
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Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли

Данные, которые были собраны фирмой Facebook у более чем 87 млн пользователей, могут храниться в России, сообщает CNN со ссылкой на бывшего сотрудника Cambridge Analytica Кристофера Уайли. 

Уайли сообщил, что число пользователей Facebook, чья личная информация была получена компанией Cambridge Analytica, может превышать 87 млн, признанные руководством социальной сети.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica заявил, что многие люди имеют доступ к данным. Также существуют риски, что собранные данные могут храниться в России.

"Они могут храниться в разных частях света, включая Россию, учитывая тот факт, что профессор, который руководил процессом сбора данных, летал из Великобритании в Россию", – сказал Уайли.

Александр Коган, российский научный сотрудник, который читал лекции в Санкт-Петербургском государственном университете, собрал данные миллионов американцев из Facebook. Затем он продал их компании Cambridge Analytica, которая занималась президентской кампанией президента Дональда Трампа в 2016 году.

Напомним, на Facebook обрушилась волна критики после того, как выяснилось, что в течение многих лет компании было известно, что британская Cambridge Analytica собирала данные миллионов своих пользователей, но доверяла заявлениям лондонской фирмы, что та удаляет информацию.

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