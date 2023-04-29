Особое внимание — Николаеву. Дания выделит миллиард евро на восстановление Украины 29 апреля, 01:11 Последствия российского удара по Николаеву (Фото:State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил о создании новой программы восстановления Украины в 2023 году.



Свое заявление министр сделал на совместном брифинге с коллегами из Украины, Латвии, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и Финляндии в Одессе.

"Основная цель программы – восстановление Украины. Особое место в этой программе займет реконструкция Николаева", – заявил министр.

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Он подчеркнул, что Дания не прекратит поддержку Украины и осудил недавние обстрелы Николаева.

"Дания поддерживает борьбу Украины за свободу вместе с остальным свободным миром. Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев военным оборудованием, финансированием и обучением, что поддерживает их борьбу с Россией", - заявил, в свою очередь, глава Минобороны Троэльс Лунд Поульсен.



В ночь на 27 апреля армия РФ атаковала Николаев четырьмя ракетами. В ОК Юг заявили, что они были направлены по сложной траектории. Один человек погиб, 23 получили ранения.

