Дания выделила самый большой пакет помощи Украине

2 мая, 17:27
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Флаг Дании (Фото:torben7400 / pixabay)

Флаг Дании (Фото:torben7400 / pixabay)

Во вторник, 2 мая, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления.

Об этом сообщает министерство обороны Дании.

В частности, страна передаст транспортные средства, технику и боеприпасы для ПВО, которые укрепят возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы.

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В общей сложности на это будет выделено почти 250 млн долларов.

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«Мы знаем, что россияне закрепились на оккупированных территориях Украины, вырыли траншеи и заминировали поля. Оборудование в пакете помощи поможет украинским танкам и бронетанковой пехоте на передовой», — сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Список помощи, которую передает Дания:

  • Бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины;
  • Машины для разминирования;
  • Средства, предназначенные для закупки ПВО;
  • 50 миллионов евро в поддержку НАТО нелетальной техникой для Украины;
  • Боеприпас для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.
15 апреля исполняющий обязанности министра обороны Дании Трольс Лунд Поульсен заявил, что страна рассчитывает «очень скоро» отправить в Украину обещанные танки Leopard 1.
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Дания Военная помощь Война России против Украины

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