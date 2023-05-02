Дания выделила самый большой пакет помощи Украине
Флаг Дании (Фото:torben7400 / pixabay)
Во вторник, 2 мая, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления.
Об этом сообщает министерство обороны Дании.
В частности, страна передаст транспортные средства, технику и боеприпасы для ПВО, которые укрепят возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы.
В общей сложности на это будет выделено почти 250 млн долларов.
«Мы знаем, что россияне закрепились на оккупированных территориях Украины, вырыли траншеи и заминировали поля. Оборудование в пакете помощи поможет украинским танкам и бронетанковой пехоте на передовой», — сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.
Список помощи, которую передает Дания:
- Бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины;
- Машины для разминирования;
- Средства, предназначенные для закупки ПВО;
- 50 миллионов евро в поддержку НАТО нелетальной техникой для Украины;
- Боеприпас для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.