Дания выделила самый большой пакет помощи Украине 2 мая, 17:27 Флаг Дании (Фото:torben7400 / pixabay)

Во вторник, 2 мая, Дания выделила самый большой пакет помощи для Вооруженных сил Украины. Страна предоставит оборудование, необходимое для контрнаступления.

Об этом сообщает министерство обороны Дании.

В частности, страна передаст транспортные средства, технику и боеприпасы для ПВО, которые укрепят возможности Украины вести наступление в ближайшие месяцы.

Видео дня

В общей сложности на это будет выделено почти 250 млн долларов.

«Мы знаем, что россияне закрепились на оккупированных территориях Украины, вырыли траншеи и заминировали поля. Оборудование в пакете помощи поможет украинским танкам и бронетанковой пехоте на передовой», — сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Список помощи, которую передает Дания:

Бронированные ремонтно-эвакуационные и инженерные машины;

Машины для разминирования;

Средства, предназначенные для закупки ПВО;

50 миллионов евро в поддержку НАТО нелетальной техникой для Украины;

Боеприпас для противотанкового гранатомета Carl Gustaf.



15 апреля исполняющий обязанности министра обороны Дании Трольс Лунд Поульсен заявил, что страна рассчитывает « очень скоро» отправить в Украину обещанные танки Leopard 1.