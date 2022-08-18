«Важно защитить себя». Дания вложит более 5 миллиардов долларов в новые военные корабли

18 августа, 17:48
Мортен Бодсков (Фото:Ritzau Scanpix/Claus Bech via REUTERS)

Мортен Бодсков (Фото:Ritzau Scanpix/Claus Bech via REUTERS)

Дания планирует инвестировать 40 миллиардов датских крон (5,47 миллиарда долларов) в новые военные корабли, для укрепления морской безопасности на фоне вторжения России в Украину.

Об этом сообщает сообщает Reuters.

По словам главы Минобороны Дании Мортена Бодскова в рамках инвестиций, которые планируется привлечь в течение 20−25 лет, было начато партнерство с морской промышленностью страны с целью разработки и строительства новых военных кораблей в Дании.

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«Учитывая нападение России на Украину и новую ситуацию с безопасностью в Европе, как никогда важно, чтобы Дания могла защитить себя», — сказал он.

Министр добавил, что безопасность поставок здесь играет решающую роль.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Корабль Дания Война России против Украины

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