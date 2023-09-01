Дания планирует увеличить помощь Украине до более 200 млн евро 1 сентября, 23:26 Дания (Фото:Flickr/Allan Noer)

Правительство Дании запланировало увеличение помощи Украине на гражданские нужды — новая сумма превышает 200 млн евро. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Дании.

«Помощь Украине и украинскому народу является основным приоритетом для правительства. Поэтому в этом году мы снова выделяем рекордную сумму на гражданскую деятельность, чтобы продолжить важную поддержку и помочь преодолеть тяжелые последствия войны. Восстановление Украины будет долговременным, а потребности — огромными», — сказал Дан Йоргенсен, министр по вопросам сотрудничества в сфере развития и глобальной климатической политики.

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В частности, датская помощь будет способствовать оказанию неотложной помощи жертвам войны. Она также поможет в скорейшем восстановлении страны. Предусмотрена помощь Украине в более «зеленой» и качественной реконструкции критически важных объектов инфраструктуры, таких как электро- и водоснабжение.



В ведомстве напомнили, что по просьбе Украины правительство Дании взяло на себя ответственность за реконструкцию Николаева. Там датская сторона оказывает поддержку по доступу к воде и отоплению, а также помогает с ремонтом жилых районов, школ и медицинских учреждений.



В министерстве отметили, что Украина является крупнейшим реципиентом датской помощи.