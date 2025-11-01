Не Трамп, а Путин. Дания усиливает военное присутствие в Гренландии из-за угрозы РФ

Дания усилила оборону Гренландии после заявлений президента США Дональда Трампа о возможной аннексии острова, однако теперь главной угрозой считают растущую активность России в Арктике. Об этом 31 октября пишет Bloomberg .

Датская разведка предупредила о высокой вероятности эскалации между НАТО и Москвой в Арктике, в частности из-за ядерного потенциала российских подводных лодок. В октябре правительство Дании объявило о новом арктическом оборонном пакете — инвестиции в морское патрулирование, подводное наблюдение, новые корабли и ледоколы.

Реклама

Командующий Объединенным арктическим командованием генерал-майор Сорен Андерсен назвал Россию «региональной сверхдержавой в Арктике». По его словам, после завершения войны в Украине Москва может переориентировать свои силы на север и создать реальную угрозу для НАТО.

В то же время Россия продолжает наращивать флот, в частности пополняет его атомными подводными лодками класса Борей-А. Страна-агрессор также обладает крупнейшим в мире флотом ледоколов и может быстро перебрасывать войска, подготовленные к боевым действиям в арктических условиях. На северном побережье РФ восстановлены старые советские базы с современными радарами, взлетными полосами и системами ПВО, отмечает издание.

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что оборона Арктики является ключевой для безопасности Альянса, а недавние инциденты с дронами в Дании лишь подтверждают, что страна стала целью.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности применения «военного или экономического принуждения» по Панамскому каналу и Гренландии. Он также говорил, что Вашингтон поддержит право Гренландии на самоопределение и готов сделать ее частью Соединенных Штатов, если население острова этого захочет.

Инфографика: NV

Несмотря на давние напряжения из-за заявлений Дональда Трампа о «покупке» Гренландии, сотрудничество Дании и США в сфере обороны острова остается стабильным, добавляет Bloomberg. После громких высказываний Трампа Копенгаген даже увеличил военные расходы, выделив 42 миллиарда крон на укрепление присутствия в Арктике.

Гренландия, где проживает всего 57 тысяч человек, имеет ключевое геостратегическое значение: через узкий морской коридор между ней, Исландией и Великобританией российские подводные лодки могут выйти в Атлантику.



Хотя прямое вторжение России считается маловероятным, датские военные предполагают, что Москва может атаковать важные объекты НАТО на острове — базу Питуффик, аэропорт в Кангерлуссуаке, энергетические объекты или даже столицу Нуук.

В то же время военная инфраструктура Дании в регионе устарела: основные базы расположены на западном побережье, ориентированном на Канаду, тогда как реальная угроза поступает с востока, со стороны России.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании не выяснила.

25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов, в частности, рядом с аэропортом Ольборга, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрыть аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.

3 октября датская военная разведка сообщила о серии агрессивных действий российских военных кораблей в проливах между Балтийским и Северным морями. Россияне наводили оружие на датские суда и вертолеты, создавали угрозу столкновений и, вероятно, причастны к сбоям GPS, что Копенгаген расценивает как элемент гибридной войны.