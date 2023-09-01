В МИД России пожаловались на «враждебность» Дании после сокращения штата российского посольства 1 сентября, 22:23 Пресс-секретарь МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова (Фото:Мария Захарова/Facebook)

Одиозная пресс-секретарь МИД страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на действия Дании по сокращению дипломатического представительства РФ в этой стране.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД РФ, опубликованном в пятницу, 1 сентября.

По словам Захаровой, Москва расценивает требование датских властей о сокращении количества российских дипломатов в Копенгагене с 15 человек до пяти как «очередное проявление враждебной позиции руководства Дании в адрес нашей страны».

Видео дня

«Необходимые выводы из этого, конечно, будут сделаны», — резюмировала спикер МИД РФ.

В пятницу, 1 сентября, МИД Дании объявил об уменьшении численности посольства России в Копенгагене до такого же количества, как в Москве — до пяти дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

Причиной таких действий в Копенгагене назвали тот факт, что представители дипкорпуса страны-агрессора пытались включить «визовые запросы для сотрудников российской разведки».