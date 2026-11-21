Дания предлагает Евросоюзу ужесточить ограничения на въезд для россиян после предотвращения покушения на украинского рэпера
Дания инициировала новые визовые ограничения для россиян в Шенгенской зоне (Фото: Reuters)
Дания призвала страны Европейского Союза ужесточить визовые ограничения для граждан России после того, как спецслужбы страны предотвратили покушение на украинского рэпера Kyivstoner, организованное российской разведкой.
Копенгаген направил соответствующую ноту правительствам стран — членов ЕС, сообщает Reuters в субботу, 21 ноября, со ссылкой на двух дипломатов и текст документа.
В обращении, разосланном европейским дипломатам вечером в пятницу, 20 ноября, Дания предложила ввести дополнительные барьеры для доступа россиян в Шенгенскую зону, охватывающую 29 стран. В частности, речь идет о прекращении выдачи туристических виз гражданам РФ и отказе от признания российских небиометрических паспортов на всей территории этой зоны.
Ожидается, что Дания официально представит свои предложения на встрече послов ЕС в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.
«Мы должны предпринять конкретные шаги, которые продемонстрируют европейскую силу и решимость. Сейчас существует четкий импульс к решительным действиям, и мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы заменить нашу нынешнюю разрозненную систему национальных мер по-настоящему единым общеевропейским подходом», — говорится в тексте ноты.
Копенгаген также призвал государства-члены чаще выдавать визы с ограниченным территориальным действием, не дающие права на поездки по остальной части Шенгенской зоны, и ввести более жесткие ограничения на въезд для действующих и бывших российских военнослужащих.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал раскрытую попытку посягательства недопустимым нарушением, после чего страна объявила о высылке российского военного атташе. В то же время посольство РФ в Копенгагене заявило, что обвинения со стороны Дании якобы не подкреплены доказательствами.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полной солидарности ЕС с Данией и другими государствами, сталкивающимися с российскими гибридными атаками. Она анонсировала презентацию «новой Европейской стратегии безопасности» для усиления сдерживания.
Кроме того, Еврокомиссия готовит 22-й пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину, и визовые ограничения входят в перечень обсуждаемых мер.
20 ноября датская телерадиокомпания DR, ссылаясь на материалы судебного заседания, сообщила, что в Дании задержали двух мужчин, подозреваемых в подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) по заказу российской разведки. Убийство планировалось накануне концерта артиста, который должен был состояться 25 сентября, однако правоохранители задержали подозреваемых в автомобиле с оружием незадолго до выступления.
В тот же день министр иностранных дел Дании Расмуссен сообщил, что Копенгаген объявил российского военного атташе персоной нон грата и обязал его покинуть страну в течение семи дней.
Ранее, 13 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве удалось предотвратить нападение на гражданина Украины — по данным СМИ, речь шла именно о Kyivstoner.
Kyivstoner (Альберт Васильев) — украинский блогер, музыкант и бывший участник группы Грибы, получивший известность благодаря юмористическим видео и скетчам. До полномасштабного вторжения он долгое время жил в России, а после 24 февраля 2022 года уехал из Киева в США, объяснив это наличием американского гражданства. Артист ведет блог на русском языке и продолжает выпускать песни.