Дания призвала страны Европейского Союза ужесточить визовые ограничения для граждан России после того, как спецслужбы страны предотвратили покушение на украинского рэпера Kyivstoner , организованное российской разведкой.

Копенгаген направил соответствующую ноту правительствам стран — членов ЕС, сообщает Reuters в субботу, 21 ноября, со ссылкой на двух дипломатов и текст документа.

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В обращении, разосланном европейским дипломатам вечером в пятницу, 20 ноября, Дания предложила ввести дополнительные барьеры для доступа россиян в Шенгенскую зону, охватывающую 29 стран. В частности, речь идет о прекращении выдачи туристических виз гражданам РФ и отказе от признания российских небиометрических паспортов на всей территории этой зоны.

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Ожидается, что Дания официально представит свои предложения на встрече послов ЕС в Брюсселе в понедельник, 23 ноября.

«Мы должны предпринять конкретные шаги, которые продемонстрируют европейскую силу и решимость. Сейчас существует четкий импульс к решительным действиям, и мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы заменить нашу нынешнюю разрозненную систему национальных мер по-настоящему единым общеевропейским подходом», — говорится в тексте ноты.

Копенгаген также призвал государства-члены чаще выдавать визы с ограниченным территориальным действием, не дающие права на поездки по остальной части Шенгенской зоны, и ввести более жесткие ограничения на въезд для действующих и бывших российских военнослужащих.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал раскрытую попытку посягательства недопустимым нарушением, после чего страна объявила о высылке российского военного атташе. В то же время посольство РФ в Копенгагене заявило, что обвинения со стороны Дании якобы не подкреплены доказательствами.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полной солидарности ЕС с Данией и другими государствами, сталкивающимися с российскими гибридными атаками. Она анонсировала презентацию «новой Европейской стратегии безопасности» для усиления сдерживания.

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Кроме того, Еврокомиссия готовит 22-й пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину, и визовые ограничения входят в перечень обсуждаемых мер.

20 ноября датская телерадиокомпания DR, ссылаясь на материалы судебного заседания, сообщила, что в Дании задержали двух мужчин, подозреваемых в подготовке покушения на украинского рэпера Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев) по заказу российской разведки. Убийство планировалось накануне концерта артиста, который должен был состояться 25 сентября, однако правоохранители задержали подозреваемых в автомобиле с оружием незадолго до выступления.

В тот же день министр иностранных дел Дании Расмуссен сообщил, что Копенгаген объявил российского военного атташе персоной нон грата и обязал его покинуть страну в течение семи дней.

Ранее, 13 августа, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Варшаве удалось предотвратить нападение на гражданина Украины — по данным СМИ, речь шла именно о Kyivstoner.

Kyivstoner (Альберт Васильев) — украинский блогер, музыкант и бывший участник группы Грибы, получивший известность благодаря юмористическим видео и скетчам. До полномасштабного вторжения он долгое время жил в России, а после 24 февраля 2022 года уехал из Киева в США, объяснив это наличием американского гражданства. Артист ведет блог на русском языке и продолжает выпускать песни.