Дания поддерживает ограничения на выдачу Шенгенских виз россиянам

27 августа, 04:43
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Флаги стран Европейского союза (Фото:NEXTA/Twitter)

Флаги стран Европейского союза (Фото:NEXTA/Twitter)

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что поддерживает введение визовых ограничений для россиян, желающих посетить ЕС.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кофод отметил, что Дания не хочет «действовать самостоятельно». Министр считает, что общее решение должно быть принято внутри Евросоюза.

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Главы МИД стран ЕС обсудят запрет на выдачу виз для российских туристов в конце августа. Такие страны как Эстония, Латвия и Финляндия призывают ввести общеблоковый запрет на въезд россиянам из-за полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые уже уже закрыли границы для граждан РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против России.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для всех граждан страны-агрессора России.

США также не поддержали инициативу запретить выдачу виз всем россиянам.

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Правительство Чехии, которое председательствует в ЕС, на встречи глав МИД Евросоюза на следующей неделе предложит полностью остановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией и Беларусью.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил россиянам, которые выступают против запрета выдачи туристических виз для граждан РФ, направить свои жалобы Кремлю.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Евросоюз Шенгенская виза Дания Санкции против России

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