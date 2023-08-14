Дания перехватила два российских бомбардировщика, которые направлялись в сторону Нидерландов 14 августа, 18:11 Истребители F-16 (Фото:defensie.nl)

В понедельник, 14 августа, Дания и Нидерланды поднимали свои истребители F-16 для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые приближались к воздушному пространству НАТО.

Об этом сообщают министерства обороны Дании и Нидерландов.

Утром, около 6:19, боевой самолет F-16 Военно-воздушных сил Дании идентифицировал в международном воздушном пространстве над Северным морем два российских бомбардировщика.

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Они летели в сторону воздушного пространства Нидерландов. Одновременно в небо были подняты два нидерландских F-16.

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Другие подробности министерства обороны обеих стран не дают, но известно, что датчане заставили россиян вернуть назад.

В нидерландском оборонном ведомстве отметили, что сработала так называемая система быстрого реагирования (QRA).

«F-16 находятся в режиме ожидания 24 часа в сутки и могут взлететь в течение нескольких минут и перехватить неопознанный самолет», — объяснили в министерстве обороны королевства.

Нидерланды и Бельгия поочередно берут на себя задачи по контролю воздушного пространства Бенилюкса. С середины апреля задачу выполняют нидерландцы. Пилотами управляет станция управления воздушными операциями в Нью-Миллигене. Боевое командование поддерживает связь с Объединенным центром воздушных операций НАТО в Уэдеме, что в Германии. В этом центре наблюдают за воздушным пространством в Северо-Восточной Европе.