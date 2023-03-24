Рядом с местом взрывов на Северных потоках обнаружили неизвестный предмет
Утечка газа после взрывов на Северных потоках (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)
Датское энергетическое агентство пригласило компанию-оператора Nord Stream AG для изъятия неизвестного предмета, обнаруженного вблизи места взрывов на Северных потоках.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «критически важно» идентифицировать этот объект.
«Критически важно определить, что это за объект, имеет ли он отношение к этому теракту — пожалуй, да — и продолжить это расследование. Расследование должно быть прозрачным», - заявил Песков.
Аналитик OSINT Оливер Александер сообщил, что предметом может являться часть сигнального буя.
«Власти предполагают, что это остатки дымового маркера. Такие вещи достаточно регулярно вымываются на берег Борнхольма», — заявил он.
В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.
В ноябре 2022 года Служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами были обнаружены остатки взрывчатки.
Кто виноват в этих инцидентах — вопрос открытый. В Польше и Украине заявляли о причастности России. А кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов».
В марте 2023 года газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с новыми разведданными США и говоривших на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не причастна к взрывам.