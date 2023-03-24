Рядом с местом взрывов на Северных потоках обнаружили неизвестный предмет 24 марта, 19:48 Утечка газа после взрывов на Северных потоках (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Датское энергетическое агентство пригласило компанию-оператора Nord Stream AG для изъятия неизвестного предмета, обнаруженного вблизи места взрывов на Северных потоках.



Об этом сообщает Радио Свобода.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что «критически важно» идентифицировать этот объект.

«Критически важно определить, что это за объект, имеет ли он отношение к этому теракту — пожалуй, да — и продолжить это расследование. Расследование должно быть прозрачным», - заявил Песков.

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Аналитик OSINT Оливер Александер сообщил, что предметом может являться часть сигнального буя.

«Власти предполагают, что это остатки дымового маркера. Такие вещи достаточно регулярно вымываются на берег Борнхольма», — заявил он.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

В ноябре 2022 года Служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами были обнаружены остатки взрывчатки.

Кто виноват в этих инцидентах — вопрос открытый. В Польше и Украине заявляли о причастности России. А кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов».

В марте 2023 года газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с новыми разведданными США и говоривших на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не причастна к взрывам.