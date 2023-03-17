Дания заявила, что не допустит Россию к расследованию взрывов на Северных потоках 17 марта, 06:03 Утечка газа после взрывов на Северных потоках (Фото:Danish Defence Command/Handout via REUTERS)

Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен подтвердил, что Россия не будет допущена к расследованию взрывов на Северных потоках.



Об этом сообщает The Local.

"Мы сказали россиянам, что проведем детальное расследование и по завершении сообщим его результаты", - заявил Расмуссен.

Он напомнил, что независимые исследования уже инициировали Германия, Дания и Швеция.

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"В Дании, Швеции и Германии властвует верховенство права, поэтому можно быть уверенными в наших расследованиях", - сообщил министр.

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех нитей газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

В ноябре 2022 года Служба безопасности Швеции подтвердила, что рядом с трубопроводами были обнаружены остатки взрывчатки.

Кто виноват в этих инцидентах — вопрос открытый. В Польше и Украине заявляли о причастности России. А кремлевский режим, в свою очередь, обвинил «англосаксов».

В марте 2023 года газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с новыми разведданными США и говоривших на условиях анонимности, сообщила, что за диверсией на газопроводах Северный поток может стоять «проукраинская группа».

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не причастна к взрывам.