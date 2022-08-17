Дания намерена ограничить въезд туристов из РФ 17 августа, 20:40 Флаг Дании (Фото:torben7400 / pixabay)

Глава МИД Дании Еппе Кофод надеется, что ЕС примет совместное решение о запрете выдачи туристических виз россиянам.

Об этом сообщает TV2.

Если не будет успеха во введении общих правил ЕС, правительство готово пересмотреть правила Дании, сказал министр.

«Если это не удастся сделать общим решением, с датской стороны мы рассмотрим возможность введения ограничений, которые еще больше сократят количество российских туристических виз», — сказал Еппе Кофод.

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Он подчеркнул, что россияне не должны путешествовать и жить роскошной жизнью, пока российская армия бомбит города Украины.

«Я считаю очень позорным то, что российские туристы могут загорать и жить роскошной жизнью на юге Европы, в то время как украинские города бомбят до неузнаваемости», — подчеркнул министр.

13 августа министр иммиграции Дании Каре Дибвад заявил, что правительство Дании выступает за ограничение выдачи шенгенских виз гражданам России. Однако предпочитает сделать это вместе со всеми странами ЕС.

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предложит рассмотреть вопрос запрета выдачи виз россиянам на неформальной встрече глав МИД в конце августа.

Идея полного запрета на въезд в западные страны для россиян находит все больше сторонников: помимо Украины, такие призывы озвучивают европейские соседи России. Многие из них уже закрыли границы для граждан РФ.

Инфографика: НВ

8 августа премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что намерена ограничить поездки россиян в Финляндию и другие страны ЕС.

Перед этим посольство Латвии в России остановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Эстония приняла решение с 18 августа запретить въезд на свою территорию гражданам России, имеющим шенгенские визы, выданные этой страной.

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