На фоне роста напряжения в Арктике. Дания потратит $8,5 млрд на оборону и закупит 16 истребителей F-35

Дания объявила о масштабном оборонном инвестировании на сумму 8,5 миллиарда долларов, предусматривающего усиление военного присутствия в Гренландии и закупку 16 новых истребителей F-35. Об этом 10 октября пишет Bloomberg .

Как сообщило Минобороны Дании, план также включает строительство двух новых арктических патрульных кораблей, закупку самолета морского патрулирования, прокладку подводного кабеля в Северной Атлантике, приобретение новых беспилотников и создание штаба Объединенного арктического командования в столице Гренландии — Нууке. Также будет сформировано новое военное подразделение непосредственно на территории Гренландии.

Реклама

Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен отметил, что страна должна укрепить свое присутствие в Гренландии, чтобы «обеспечить защиту суверенитета», усилить обучение военных и расширить возможности наблюдения.



«За последние два с половиной года ситуация стала значительно серьезнее, в том числе для Королевства Дании в его северной части, особенно в Гренландии», — подчеркнул он во время пресс-конференции.

Этот оборонный пакет принят на фоне роста геополитического напряжения в Арктике, где Россия активизирует свою военную деятельность, а США проявляют повышенный интерес к Гренландии. Остров, имеющий автономный статус в составе Дании, становится объектом международного интереса из-за таяния ледников, что открывает новые морские пути и доступ к ценным полезным ископаемым.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен на этой неделе призвал ЕС расширить сотрудничество в арктическом регионе, чтобы предотвратить вмешательство «неавторизованных сторон» в цифровую инфраструктуру острова.

В рамках программы Дания потратит 29 миллиардов крон (примерно 4,5 миллиарда долларов) на приобретение новых истребителей Lockheed Martin F-35, что увеличит общее количество этих самолетов в ВВС страны до 43 единиц.

«Решение о закупке еще 16 истребителей существенно повышает боевые возможности, гибкость и вклад Дании в обороноспособность НАТО,» — подчеркнул начальник Генштаба страны.

В ночь на 23 сентября аэропорт Копенгагена приостановил работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании не выяснила.

25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов, в частности, рядом с аэропортом Ольборга, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрыть аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.

3 октября датская военная разведка сообщила о серии агрессивных действий российских военных кораблей в проливах между Балтийским и Северным морями. Россияне наводили оружие на датские суда и вертолеты, создавали угрозу столкновений и, вероятно, причастны к сбоям GPS, что Копенгаген расценивает как элемент гибридной войны.

Инфографика: NV

Интерес президента США Дональда Трампа к Гренландии: главное

7 января Дональд Трамп не исключил возможность использования «военного или экономического принуждения» для завоевания Панамского канала и Гренландии.

4 марта Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу, во время которого сказал, что Вашингтон поддержит право Гренландии на самоопределение и готов сделать ее частью Соединенных Штатов, если население острова этого захочет.

4 апреля глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США не планируют аннексировать Гренландию, а, наоборот, Вашингтон готов предложить жителям острова «партнерство».

5 мая Трамп заявил, что не намерен применять военную силу для захвата Канады, но не исключает такой возможности в отношении Гренландии.

7 мая The Wall Street Journal со ссылкой на двух собеседников писало, что американским разведывательным ведомствам поручили усилить сбор разведданных о ситуации в Гренландии.

В августе министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал американского дипломата на разговор из-за разоблачения разведывательной деятельности США в Гренландии.