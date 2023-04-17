«На фронте не видим». В СНБО прокомментировали слухи о согласии Китая поставлять оружие РФ 17 апреля, 02:07 О согласии Китая поставлять оружие РФ стало известно из утечки секретных документов (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на фронте пока не видят китайского оружия у России.

«Если бы оно здесь появилось, вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, а также данные тех стран, компоненты которых были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это нужно обязательно прекратить. Китайское вооружение мы сейчас на нашем фронте не видим», — заявил Данилов.

Видео дня

Он отметил, что если будет подтверждено, что российские оккупанты используют китайское вооружение, то власти проинформируют общество и мир.

«Но исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим, зачем он должен сейчас поставлять оружие России. Позиция Китая нейтральна – они не поддерживают ни одну, ни другую сторону. Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов завершения войны, но они это называют несколько по-другому. И это первый вопрос, почему мы не можем окончательно это принимать. Там есть вещи, которые мы можем принимать, когда речь идет о территориальной целостности, об ООН. Это, конечно, нам полезно. Но есть пункты, которые довольно сомнительны. Поэтому занимаемся, работаем, наблюдаем. Скоро у нас будет большой объем информации именно по этому вопросу», — заявил Данилов.

Ранее СМИ со ссылкой на слитые в Сеть секретные документы США сообщили, что Китай одобрил оказание летальной военной помощи стране-агрессору России в начале 2023 года.

Издание Politico ранее сообщало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видит таких признаков.