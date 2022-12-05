Данилов: Ракета, которая упала в Молдове, имела отношение к РФ 5 декабря, 19:46 Оккупанты используют устаревшие ракеты (Фото:Poliția Republicii Moldova/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ракета, которая упала на территории Молдовы, «точно имела отношение к РФ».

«Я не будут говорить, что происходило на территории Польши. Но то, что происходило в Молдове — это точно ракета, которая имеет отношение к РФ», — сказал он в эфире телемарафона.

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Данилов добавил, что оккупанты используют устаревшие ракеты, которые не являются высокоточным оружием.

«Если они появились в один год со мной, тогда что я могу сделать. У них нет современных ракет, которые могли бы совершенно иначе наносить нам вред», — сказал Данилов.

В Молдове в районе приграничного города Бричаны упала ракета во время российского массированного обстрела Украины в понедельник, 5 декабря. Местная полиция не уточняла, кому принадлежала упавшая ракета.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинским ПВО.

