Путин поставил на кон всю Россию. Секретарь СНБО рассказал, пойдет ли Кремль на закрытие границ 13 января, 19:14 Инсталляция на Манежной площади в Москве, 26 декабря (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью NV рассказал, пойдет ли Кремль на закрытие границ РФ.

«Они обязательно закроют границы, мы в этом уверены, для выезда мужчин до 65 лет, а не до 60 лет, как было раньше. Это еще раз говорит о том, что у них не такие хорошие дела на фронте. Но то, что современный Гитлер — Путин поставил в этой войне на кон всю Россию, мы хорошо это видим», — сказал Данилов NV.

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13 января в главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что РФ пытается создать двухмиллионную армию, сформировав стратегические резервы.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года.

Отмечалось также, что кремлевский режим ограничил с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам. В Кремле это опровергают.

Министр обороны Алексей Резников записал видеообращение к военнообязанным россиянам и заявил, что режим Владимира Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации.