Дания приостанавливает выдачу разрешений на экспорт оружия в Саудовскую Аравию из-за убийства Хашукджи

Убийство Хашукджи может отразиться на объемах экспорта оружия в Саудовскую Аравию

Дания приняла решение приостановить выдачу разрешений на экспорт оружия и военной техники в Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

Как сообщает Reuters, об этом сообщил министр иностранных дел страны.

Такое решение было принято после обсуждения инцидента с министрами стран ЕС.

Приостановление выдачи разрешений также касается некоторых технологий двойного назначения, которые могут иметь военное применение.

Ранее решение о приостановке продажи оружия в Саудовскую Аравию приняли в Германии.

Напомним, США ввели персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии. В санкционный список внесли высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреби, генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль-Утейби и 14 других членов оперативной группы за их причастность к убийству Хашукджи.

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

По данным СМИ, в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле обнаружили следы кислоты, которую могли использовать для растворения останков убитого журналиста

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