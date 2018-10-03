Dancing Queen. Тереза Мэй повторила свой знаменитый танец на съезде Консервативной партии

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй повторила свой знаменитый "танец робота", который она демонстрировала во время визита в ЮАР и Кению.

На этот раз она станцевала его во время выхода на сцену на съезде Консервативной партии.

При этом, судя по всему, с самоиронией у британского премьера все хорошо, так как музыкальным сопровождением она выбрала для себя знаменитую композицию шведской группы ABBA Dancing Queen (Танцующая королева).

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в ЮАР станцевала вместе с школьниками странный танец, похожий на "движение робота", а позже она повторила его во время поездки в Кению.