03 октября 2018, среда

Dancing Queen. Тереза Мэй повторила свой знаменитый танец на съезде Консервативной партии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мэй вышла на сцену под композицию группы ABBA
Скриншот

Мэй вышла на сцену под композицию группы ABBA

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй повторила свой знаменитый "танец робота", который она демонстрировала во время визита в ЮАР и Кению.

На этот раз она станцевала его во время выхода на сцену на съезде Консервативной партии.

При этом, судя по всему, с самоиронией у британского премьера все хорошо, так как музыкальным сопровождением она выбрала для себя знаменитую композицию шведской группы ABBA Dancing Queen (Танцующая королева).

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в ЮАР станцевала вместе с школьниками странный танец, похожий на "движение робота", а позже она повторила его во время поездки в Кению.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове