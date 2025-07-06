Сегодня далай-лама празднует 90-летие. Он обещает свою реинкарнацию после смерти, но Китай против

Далай-лама XIV в 1989 году получил Нобелевскую премию мира «за отстаивание мирных решений, основанных на толерантности и взаимном уважении» (Фото: REUTERS/Stringer)

В воскресенье, 6 июля, свое 90-летие отмечает 14-й далай-лама — духовный лидер последователей тибетского буддизма и лауреат Нобелевской премии мира. Его почтенный возраст и шаткое состояние здоровья за последнее время спровоцировали волну дискуссий относительно того, как будет избран следующий далай-лама, произойдет ли это вообще и сможет ли вмешаться в этот процесс Китай.

Далай-лама XIV (полное имя Джецун Джампхел Нгаванг Лобсанг Еше Тенцзин Гьяцо) — это духовный лидер последователей тибетского буддизма.

Верующие считают далай-ламу воплощением просветлённого существа, олицетворяющего сострадание всех будд и стремящегося достичь состояния будды, но отказывающегося от нирваны, чтобы избавить от страданий других.

Считается, что каждый далай-лама после завершения земного пути реинкарнируется в другом человеке. Такого ребенка специально ищут. Чтобы быть признанным следующим далай-ламой, потенциальный «кандидат» должен еще в детстве распознать личные вещи своего предшественника.

До 2011 года далай-лама XIV был руководителем Тибета в изгнании, однако с тех пор Центральную Тибетскую Администрацию — аналог правительства Тибета в изгнании, базирующегося в Индии, — возглавляет юрист Лобсанг Сангай.

Китай считает Тибет частью своей территории, известной как Тибетский автономный район, и не признает устремления Тибета к независимости — несмотря на существование соответствующего движения в течение десятилетий.

Как сообщал Reuters, 2 июля 2025 года, за несколько дней до своего 90-летия, нынешний далай-лама заверил своих последователей, что после смерти он перевоплотится в следующего духовного лидера тибетского буддизма, и очертил процесс преемственности — что может привести к новому столкновению тибетцев с Китаем.

Это долгожданное заявление положило конец спекуляциям и предположениям относительно того, что действующий далай-лама может быть последним духовным лидером Тибета и положит конец традиции, длившейся веками, напоминает Reuters.

Однако духовный лидер Тибета все же заявил, что исключительное право определять следующего далай-ламу будет принадлежать общественной организации Gaden Phodrang Trust, которая занимается сохранением традиции. В то же время китайское правительство стремится самостоятельно выбирать следующего далай-ламу. Китай недавно снова заявил, что претендует на право одобрить реинкарнацию и что она должна состояться в Китае с помощью многовекового ритуала. Представитель Государственного департамента США в ответ на это заявил, что США будут продолжать призывать Китай прекратить вмешательство в процедуру наследования и уважать свободу вероисповедания.

Пекин считает далай-ламу, который бежал в Индию из Тибета в 1959 году после неудачного восстания против китайского правления, сепаратистом. Однако далай-лама заявил, что его преемник родится за пределами Китая, и призвал своих последователей отвергнуть любого, кого выберет Пекин. В предыдущие годы он допускал возможность того, что вообще не будет иметь преемника.

Далай-лама XIV: кто он

Год рождения: 1935

Место рождения: с. Такцер, Тибет

1937 год — в возрасте двух лет был признан воплощением предыдущих тринадцати Далай-лам Тибета (первый родился в 1391 году н. э.). Уже через 4 года начал монашеское образование.

1940 — официально интронизирован на духовного лидера Тибета.

1950 год — далай-лама в возрасте 15 лет получает политическую власть как лидер Тибета, на власть в котором в то время также претендует коммунистическая власть Китая.

1959 год — Китай подавляет тибетское национальное восстание. Далай-лама бежит из Тибета в индийский город Дармсала, за ним мигрировали десятки тысяч тибетцев.

1959−1965 годы — в экзиле далай-лама возглавляет тибетскую общину и способствует принятию трех резолюций ООН по защите прав человека в Тибете.

1987−1988 годы — инициировал план переговоров и урегулирования отношений с Китаем, предусматривающий 5 пунктов. В частности предлагал самоуправление для провинций Тибета под защитой Китая.

1989 год — получил Нобелевскую премию мира «за отстаивание мирных решений, основанных на толерантности и взаимном уважении, с целью сохранения исторического и культурного наследия своего народа».

2011 год — сложил полномочия политического лидера Тибета в пользу демократического правительства. Окончательное прекращение традиционного сосредоточения в руках Далай-лам политической и духовной власти, продолжавшегося с 1641 года.

Факты и взгляды: