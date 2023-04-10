Далай-лама поцеловал мальчика и попросил пососать его язык. После критики извинился 10 апреля, 14:26 Далай-лама (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Во время мероприятия на севере Индии Далай-лама на камеру поцеловал в губы маленького мальчика и попросил его «пососать мой язык». Видео стало вирусным в соцсетях, и тибетский духовный лидер вскоре извинился.

Как пишет CNN, мероприятие состоялось еще в феврале в горном городе Дхарамсала, где он живет. На видео видно, как ребенок подходит к Далай-ламе и спрашивает: «Могу ли я вас обнять?».

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Потом 87-летний духовный лидер приглашает мальчика на сцену, показывает на свою щеку и говорит: «Сначала сюда», — подталкивая мальчика обнять и поцеловать его. После этого он показывает на свои губы и говорит: «Тогда я думаю, что и сюда тоже».

Затем Далай-лама тянет мальчика за подбородок и целует его в губы. Через несколько секунд он высовывает язык и говорит: «И пососи мой язык».

Пользователи соцсетей раскритиковали духовного лидера. 10 апреля в официальном Twitter-аккаунте Далай-ламы опубликовали извинения за «боль, которую могли причинить его слова» и заявили, что он «сожалеет» об этом инциденте.

«Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, в невинной и игривой форме — даже на публике и перед камерами», — говорится в заявлении.

Группа Haq: Center for Child Rights, которая занимается защитой прав детей и базируется в Дели, осудила «все формы жестокого обращения с детьми». Там считают, что это видео «не касается ни одного культурного выражения», а если это и так, то они «неприемлемые».