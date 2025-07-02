Далай-лама заявил, что его преемника не будет выбирать Китай

Тибетский духовный лидер Далай-лама в среду, 2 июля, опроверг заявления Китая о том, что правительство в Пекине само выберет его преемника и заявил, что это право принадлежит только его организации.

Об этом Далай-лама заявил во время недели празднования своего дня рождения, сообщает BBC.

В частности, в воскресенье тибетскому духовному лидеру, который также является лауреатом Нобелевской премии мира, исполняется 90 лет.

«Я подтверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжен», — сказал он.

Он добавил, что некоммерческий фонд Gaden Phodrang Trust, созданный им для поддержания и сохранения традиций и института Далай-ламы, имеет исключительное право определять его преемника после консультаций с главами тибетских буддийских традиций.

«Они должны провести процедуры поиска и признания в соответствии с древней традицией… Никто другой не имеет права вмешиваться в этот вопрос», — сказал Далай-лама.

Высокопоставленный чиновник фонда Самдонг Ринпоче сообщил журналистам, что Далай-лама чувствует себя хорошо и пока не дал никаких письменных инструкций относительно преемственности. По его словам, преемник может быть любого пола и не обязательно тибетцем.

BBC добавляет, что ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что личность преемника Далай-ламы, который должен родиться в Китае, должна быть одобрена правительством в Пекине.

Пекин считает Далай-ламу, который бежал из Тибета в Индию в 1959 году после неудачного восстания против китайского правления, сепаратистом.