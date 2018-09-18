Daily Mail: Пострадавший посетитель ресторана в Солсбери находится в критическом состоянии

Мужчина, которому в воскресенье стало плохо в ресторане Prezzo в британском Солсбери, находится в критическом состоянии, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что несмотря на то, что полиция исключила возможность отравления посетителей ресторана нервно-паралитическим веществом Новичок, правоохранительные органы продолжают проверять возможность преднамеренного отравления пострадавшей пары - мужчины и женщины в возрасте примерно 40 и 30 лет.

"Хотя нам и удалось быстро исключить наличие Новичка, мы продолжаем проводить анализы, чтобы понять, контактировала ли пара с чем-либо, что могло привести к ухудшению их состояния, и о чем именно идет речь", - заявил сержант полиции графства Уилтшир Джонатан Дэйвис-Бейтмен.

Напомним, 16 сентября стало известно, что во время ужина в ресторане Prezzo в Солсбери мужчина и женщина почувствовали себя плохо.

По словам одного из свидетелей Аманды Ньютон, которая находилась в ресторане, пострадавшая пара была россиянами.

В начале марта после посещения итальянского ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль. Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства). Обоим удалось выжить.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

16 сентября стало известно, что полиция Великобритании разыскивает еще двоих человек, которые подозреваются в содействии агентам ГРУ Петрову и Боширову в отравлении Скрипалей.