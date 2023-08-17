Председатель Всеукраинского конгресса народа Дагестана: В начале войны десантники Каспийской флотилии отказались высаживаться в Одессе

Немало жителей Дагестана уволились из российской армии после вторжения в Украину, идея этой войны непопулярна в республике, хотя при этом есть люди, которые «по глупости» продолжают воевать и гибнуть на фронте. Об этом в интервью Radio NV рассказал президент Всеукраинского конгресса народа Дагестана, спортивный тренер Ахмад Ахмедов, который в 2022 году присоединился к Силам обороны Украины.

