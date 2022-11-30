Умер экс-лидер Китая Цзян Цзэминь 30 ноября, 11:42 Цзян Цзэминь (Фото:REUTERS/Jeff Mitchell)

В среду, 30 ноября умер экс-лидер Китая Цзян Цзэминь, он скончался в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает ВВС.

Цзян Цзэминь пришел к власти после кровавого разгона демонстрантов в 1989 году на площади Тяньаньмэнь в Пекине.



Это событие вызвало ожесточенную борьбу за власть в верхах Коммунистической партии Китая между сторонниками жесткой реакции и реформаторами. В результате Цзян Цзэминь был избран как компромиссный лидер. Ожидалось, что он объединит сторонников жесткой линии и более либеральных представителей.

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В 1989 году Цзян Цзэминь сменил на посту генсека Коммунистической партии Китая Чжао Цзыяна, а в 1993 году стал председателем КНР.

К моменту передачи власти преемнику Цзян Цзэминя Ху Цзиньтао Китай вышел в мировые лидеры по темпам экономического роста и занял свое место в верхней таблице мировых держав.

Цзян Цзэминь курировал вступление Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году, что связало экономику страны с экономикой международного сообщества.

Политик покинул свой пост в 2003 году.

