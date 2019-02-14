Cуд в США постановил обнародовать результат вскрытия экс-министра РФ Лесина Сегодня, 14:57 741 Цей матеріал також доступний українською EPA Михаил Лесин умер в США в 2015 году EPA

Суд округа Колумбия постановил обнародовать результаты вскрытия и другие документы, связанные со смертью бывшего министра печати России и главы Газпром-медиа Михаила Лесина.

Об этом сообщает Настоящее время.

Иск к властям США о раскрытии этой информации в рамках американского закона о свободе доступа к информации подал корреспондент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Майк Экель.

Тело 57-летнего Лесина нашли в номере отеля Dupont в центре Вашингтон. Номер в гостинице был снят на имя Лесина, но никаких документов там не оказалось. Поэтому идентификация личности заняла довольно много времени.

Власти США закрыли дело Лесина, признав его смерть несчастным случаем в октябре 2016 года.

"Лесин вошел в свою комнату в отеле утром в среду, 4 ноября 2015 года, после нескольких дней чрезмерного потребления алкоголя. Травмы, которые он получил, он нанес себе сам, находясь в номере в одиночестве, и именно они привели к его смерти в гостиничном номере", – сказано в пресс-релизе Офиса генерального прокурора США.

Издание BuzzFeed со ссылкой на секретный доклад ФБР США сообщало, что Лесина убили по заказу российского олигарха, близкого к президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно докладу, наемникам было поручено избить Лесина, а не убивать его, но "они зашли слишком далеко".