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Cуд в Нью-Йорке разрешил банкам выдать Конгрессу финансовые документы Трампа

Сегодня, 06:58
1996
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Cуд в Нью-Йорке разрешил банкам выдать Конгрессу финансовые документы Трампа - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

В среду, 22 мая, Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск президента Дональда Трампа, членов его семьи и группы компаний Trump Organization, которые просили наделить Deutsche Bank и другие банки правом не передавать Конгрессу информацию об их финансах.

Как сообщает Голос Америки, судья также отклонил довод истцов, которые утверждали, что банкиры не имеют права передавать подобную информацию в соответствии с законом О тайне финансовых операций. В решении Рамоса говорится, что действие закона не распространяется на расследования, которые проводятся Конгрессом.

Известно, что законодатели потребовали у Deutsche Bank данные обо всех счетах, транзакциях и инвестициях, связанных с Трампом, его тремя старшими детьми, и их ближайшими родственниками, а также с несколькими компаниями, входящими в состав Trump Organization. Кроме того, банк должен передать Конгрессу информацию об иностранных связях всех вышеперечисленных людей и организаций.

В Deutsche Bank подтвердили готовность выполнить требования конгрессменов. Представители Capital One пока не ответили на запрос журналистов.

Ранее Окружной суд Вашингтона обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу имеющиеся у нее финансовые отчеты Дональда Трампа за период, когда он еще не был президентом.

Теги:   Deutsche Bank Дональд Трамп США

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