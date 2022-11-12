У берегов Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 инфицированными COVID-19 на борту
На борту круизного лайнера заболел почти каждый пятый пассажир (Фото:Josiah Weiss/Insplash)
В порту австралийского Сиднея пришвартовался круизный лайнер с 800 инфицированными COVID-19 пассажирами на борту.
Как сообщает ВВС, судно Majestic Princess прибыло из Новой Зеландии.
Всего на борту находятся более 4000 человек, среди которых пассажиры и члены экипажа. Оператор лайнера Carnival сообщил о 800 инфицированных коронавирусом.
Там уточнили, что большое количество случаев заболевания стало выявляться примерно в середине 12-дневного рейса.
Все случаи были бессимптомными или слабовыраженными.
Персонал круизного лайнера будет помогать всем гостям, у которых были обнаружены положительные результаты тестов на коронавирус. Их обеспечат частным транспортом и жильем, чтобы завершить период изоляции.
Лайнер скоро отправится в Мельбурн.
Инцидент произошел на фоне вспышки коронавируса по всей Австралии.
В начале пандемии коронавируса в 2020 году были частыми случаи, когда круизные лайнеры неделями стояли в портах городов по всему миру, если у пассажиров обнаруживали случаи коронавируса.