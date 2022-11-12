У берегов Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 инфицированными COVID-19 на борту 12 ноября, 12:27 На борту круизного лайнера заболел почти каждый пятый пассажир (Фото:Josiah Weiss/Insplash)

В порту австралийского Сиднея пришвартовался круизный лайнер с 800 инфицированными COVID-19 пассажирами на борту.

Как сообщает ВВС, судно Majestic Princess прибыло из Новой Зеландии.

Всего на борту находятся более 4000 человек, среди которых пассажиры и члены экипажа. Оператор лайнера Carnival сообщил о 800 инфицированных коронавирусом.

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Там уточнили, что большое количество случаев заболевания стало выявляться примерно в середине 12-дневного рейса.

Все случаи были бессимптомными или слабовыраженными.

Персонал круизного лайнера будет помогать всем гостям, у которых были обнаружены положительные результаты тестов на коронавирус. Их обеспечат частным транспортом и жильем, чтобы завершить период изоляции.

Лайнер скоро отправится в Мельбурн.

Инцидент произошел на фоне вспышки коронавируса по всей Австралии.

В начале пандемии коронавируса в 2020 году были частыми случаи, когда круизные лайнеры неделями стояли в портах городов по всему миру, если у пассажиров обнаруживали случаи коронавируса.