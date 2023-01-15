Беспрецедентный всплеск. В Китае за месяц от Covid-19 умерли почти 60 тысяч человек 15 января, 06:00 Беспрецедентный всплеск Covid-19 стал причиной переполненных больниц (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Китай сообщил, что в стране известно о почти 60 000 смертях среди инфицированных коронавирусом. Беспрецедентный всплеск Covid-19 стал причиной переполненных больниц и очередей в крематории.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению Китая.



Издание отмечает, что подтверждением этих цифр является беспрецедентный всплеск Covid-19, который послужил причиной переполненных больниц и очередей в крематории. Однако правительство страны в течение нескольких недель публиковало мало данных о состоянии пандемии.

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Эти цифры все еще могут не отражать точное количество умерших, хотя правительство заявило, что «чрезвычайный пик» последнего всплеска заболеваемости, похоже, прошел.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, с 8 декабря погибли 5 503 человека из-за дыхательной недостаточности, вызванной Covid-19, и 54 435 человек умерли от других заболеваний в сочетании с Covid -19.

В ведомстве заявили, что эти «смерти, связанные с COVID», произошли в больницах, а это значит, что все умершие дома не были включены в эту статистику.