Третья годовщина пандемии COVID-19. Американский университет Хопкинса прекратил сбор информации о распространении коронавируса 11 марта, 17:12 COVID-19 (Фото:Wlad_Mus/Depositphotos)

Ресурсный центр по коронавирусу Университета Джонса Хопкинса с 10 марта прекратил сбор данных и отчетность о COVID-19. Это произошло через три года после того, как учреждение начало публичное отслеживание и анализ пандемии.

Об этом сообщается на информационном ресурсе HUB Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что служба работает с тех пор, как коронавирус впервые был обнаружен в Соединенных Штатах в январе 2020 года. Просмотры веб-сайта учреждения превысили 2,5 миллиарда, поскольку оно предоставляло общественности, журналистам и политикам по всей стране и всему миру надежную информацию и экспертный анализ в режиме реального времени.

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Полные данные на веб-сайте о пандемии коронавируса, распространенные с 22 января 2020 по 10 марта 2023 года, будут оставаться бесплатными и доступными для всех.

Междисциплинарная группа центра Хопкинса, состоящая из преподавателей и экспертов в области данных, эпидемиологии, медицины, политики здравоохранения и вакцинологии, которая консультировала и руководила ресурсным центром по коронавирусу, будет продолжать делать анализ и предоставлять рекомендации для общественности по текущей ситуации с пандемией.

Президент Университета Джонса Хопкинса Рон Дэниелс заявил, что каждое подразделение ресурсного центра внесло свой вклад в то, чтобы портал о COVID-19 превратился в бесценный, надежный источник информации и указаний, на которые полагаются общественность и политики.

«Эта междисциплинарная быстрая реакция на наихудшую мировую пандемию века является примером критической роли исследовательских университетов в глобальных кризисах. Johns Hopkins продолжает предоставлять общественности новейшие исследования и анализ пандемии и использовать эти инструменты, чтобы продолжать строить более безопасное, здоровое и стабильное глобальное сообщество», — подытожил директор американского университета.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией 30 января 2020 года, а 11 марта того же года — пандемией.

Спад заболеваемости COVID-19 начался в начале 2022 года, после того, как значительная часть населения стран мира получила вакцину от этого вируса.

В декабре 2022 года в Китае произошла очередная вспышка коронавируса. Тогда за три недели положительный тест на COVID-19 получили около 250 млн человек.