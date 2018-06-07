CNN: Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

В разговоре с Трюдо Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил историческую ошибку, заявив, что Канада подожгла Белый дом во время англо-американской войны 1812-15 годов, сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, разговор Трампа и Трюдо состоялся 25 мая. Лидеры двух стран обсуждали торговые пошлины, которые США в итоге ввели с 1 июня на сталь и алюминий из Канады и ряда других стран.

По словам источников, Трюдо в ходе разговора начал давить на Трампа с тем, чтобы тот объяснил, как тарифы помогают решению проблемы "национальной безопасности".

"Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?", - сказал в ответ Трамп, имея в виду войну 1812 года.

В Белом доме отказались предоставить комментарий по этому поводу.

Ошибка Трампа заключается в том, что Белый дом во время войны 1812 года сожгли британские войска. События разворачивались 24 августа 1814 года. Историки отмечают, что нападение британских войск на Вашингтон было ответом на американское нападение на город Йорк, провинции Онтарио - территорию, которая стала в последствии Канадой, но на тот момент была британской колонией.