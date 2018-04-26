CNN: Среди высланных из США российских дипломатов были шпионы, следившие за перебежчиками из РФ

Шпионы из числа российских дипломатов следили в США за перебежчиками из России

Среди 60 российских дипломатов, которые были высланы из США в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля, были шпионы, следившие за перебежчиками из России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских официальных лиц.

По информации телеканала, был зафиксирован как минимум один эпизод, когда шпион из числа российских дипломатов выслеживал гражданина РФ, который находился под защитой ЦРУ. Речь идет о неизвестном россиянине, который переехал в США и получил американские документы на другое имя.

Телеканал отмечает, что этот эпизод и другие американские разведданные вызывают подозрение, что россияне готовились к нападению на российских эмигрантов в США, обозначенных Кремлем как предатели или враги, по аналогии с Сергеем Скрипалем.

В ЦРУ и Белом доме отказались от комментариев по данному вопросу.

Российское посольство в США не ответило на запрос о комментарии.

В связи с отравлением Скрипаля страны Запада объявили о высылке российских дипломатов. Наибольшое число россиян выслали США и Великобритания - 60 и 23 соответственно. Также США закрыли российское консульство в Сиетле. Несколько стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.

МИД РФ объявил о зеркальных мерах в отношении США и закрытии генконсультства в Санкт-Петербурге.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые опубликовали свой отчет.

Россия же отвергает все обвинения.