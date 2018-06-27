CNN: Секретная служба США будет охранять пресс-секретаря Белого дома после инцидента в ресторане

Секретная служба США будет обеспечивать охрану пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс после того, как ее отказались обслуживать в одном из ресторанов Лексингтона, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, защиту Секретной службы Сандерс должна получить 27 июня.

Как долго ее будут охранять сотрудники Секретной службы, не сообщается.

В ведомстве отказались комментировать эту информацию, сославшись на то, что в целях безопасности никогда не говорят об операциях по защите.

Напомним, 23 июня Сара Сандерс рассказала, что что ее отказались обслуживать в одном из ресторанов Лексингтона и попросили покинуть заведение из-за того, что она работает на президента США Дональда Трампа.

Ресторатор Стефани Уилкинсон ​объяснила, почему она попросила Сандерс покинуть заведение Red Hen.

По ее словам, Сандерс работает на "бесчеловечную и неэтичную" администрацию, а сама пресс-секретарь публично защищала "жестокие" решения президента.