CNN рассказал о сотруднике саудовской разведки, который сыграл ключевую роль в убийстве журналиста Хашкаджи

По информации СМИ, ключевую роль в деле журналиста Хашкаджи сыграл сотрудник разведки Саудовской Аравии и бывший дипломат

По данным американского телеканала CNN ключевую роль в предполагаемом убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи сыграл сотрудник разведки Саудовской Аравии и бывший дипломат Махер Абдулазиз Мутреб.

По информации источника телеканала, Мутреб был полностью осведомлен о плане операции, а также он был тесно связан с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом аль Саудом.

Несколько американских чиновников заявили CNN, что саудовский принц не мог не знать о какой-либо операции, в которой принимал участие представитель его близкого окружения.

Мутреба видели возле саудовского консульства в Турции в день исчезновения журналиста.

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Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Турецкая проправительственная газета Sabah опубликовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста. Их лица удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и гостиницах, где они остановились.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017 году переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.