24 октября 2018, среда

CNN: После Сороса, Клинтон и Обамы взрывное устройство прислали и Трампу

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В Белый дом прислали посылку с

В Белый дом прислали посылку с "трубной бомбой"

На фоне сообщений об отправке взрывных устройств американскому миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему президенту США Бараку Обаме и его госсекретарю Хиллари Клинтон, аналогичная посылка была перехвачена в отправлениях для главы Белого дома Дональда Трампа, передает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, речь идет о так называемой "трубной бомбе".

По словам экспертов, самодельное взрывное устройство выглядит довольно примитивным, однако является функциональным.

Ранее сообщалось, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой.

Кроме того, такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу.

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