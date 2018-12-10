CNN: 16 человек из окружения Трампа контактировали с Россией Сегодня, 08:01 312 Цей матеріал також доступний українською СМИ рассказали, кто из окружения Трампа контактировал с россиянами

Как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа имели контакты с Россией во время предвыборной кампании 2016 года, сообщает CNN со ссылкой на материалы судов, сообщения СМИ и публичные заявления.

Телеканал отмечает, что в число лиц, которые входят в окружение Трампа и выходили на связь с Москвой, вошли бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, его деловой партнер и представитель штаба Рик Гейтс, экс-советник по госбезопасности Майкл Флинн, бывший политический советник Джордж Пападопулос.

В список вошли и дети Трампа: Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп, а также зять Трампа-старшего Джаред Кушнер и его ассистент Ави Берковиц.

Кроме того, телеканал упоминает экс-советников Картера Пейджа и Роджера Стоуна, экс-генпрокурора Джеффа Сешнса, члена предвыборной команды Джеффри Гордона, бывшего консультанта Трампа Майкла Капуто, основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, бизнес-партнера Трампа Феликса Сейтера.

CNN напоминает, что Манафорт, Трамп-младший и Кушнер в июне 2016 года провели встречу в Trump Tower с группой россиян, которые, как утверждалось ранее, имели компромат на кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Манафорт и Гейтс также встречались с Константином Килимником, который, как сообщается в судебных протоколах, подозревается в связях с российской разведкой.

В то же время деловой партнер Дональда Трампа, основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс общался с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн поддерживал связь по крайней мере с двумя российскими компаниями, которые хотели построить Trump Tower в Москве. С ними же общался и бизнес-партнер президента США Феликс Сатер.

Флинн, Сешнс, Пейдж и Берковиц несколько раз встречались с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Стоун также встречался с неназванным россиянином в мае 2016 года, который предложил ему компромат на Клинтон за два миллиона. Эту встречу помог организовать Капуто.

Иванка Трамп контактировала через посредников с российским атлетом Дмитрием Клоковым.

По результатам расследования компанда спецпрокурора США Роберта Мюллера уже предъявила обвинения четырем американцам, связанным с предвыборным штабом Трампа, и более чем 10 гражданам России.

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Напомним, 29 ноября Майкл Коэн признался, что солгал о планах строительства Trump Tower в Москве во время дачи показаний в Конгрессе США по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США.

Он признал, что планы строительства в Москве Trump Tower обсуждали и после победы Трампа на президентских праймериз. Ранее Коэн утверждал, что проект был заморожен еще до того, как Трамп победил на республиканских праймериз и стал единственным кандидатом в президенты от партии.

Тем временем американская пресса выяснила, что самый дорогой пентхаус в небоскребе предполагалось подарить президенту России Владимиру Путину.