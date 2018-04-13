"Cлабый и лживый слизняк": Трамп отреагировал на публикацию мемуаров экс-главы ФБР

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Дональд Трам заявил, что Коми - известный лжец и человек,

Дональд Трам заявил, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публикацию отрывков из книги бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее американские СМИ привели высказывания из мемуаров Коми, в которых он сравнивает Трампа с мафиози, требующим обещаний быть преданным, а также описывает президента США как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

В ответ Трамп у себя в Twitter написал, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию. 

"Практически все в Вашингтоне были уверены, что его нужно уволить за ужасную работу, пока в конце концов он не был уволен. Он "слил" секретную информацию, за что должен быть привлечен к ответственности. Он лгал Конгрессу под присягой (очевидно, речь идет о показаниях Коми относительно расследования о вмешательстве России в выборы президента США - ред.)", - отметил Трамп.

Президент США также назвал Коми "слабым и лживым слизняком", который, "как показало время, был ужасным директором ФБР".

Книга Джеймса Коми Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) должна поступить в продажу на следующей неделе.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В мае 2017 года Трамп уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа. 

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