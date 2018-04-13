"Cлабый и лживый слизняк": Трамп отреагировал на публикацию мемуаров экс-главы ФБР

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публикацию отрывков из книги бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее американские СМИ привели высказывания из мемуаров Коми, в которых он сравнивает Трампа с мафиози, требующим обещаний быть преданным, а также описывает президента США как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

В ответ Трамп у себя в Twitter написал, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию.

"Практически все в Вашингтоне были уверены, что его нужно уволить за ужасную работу, пока в конце концов он не был уволен. Он "слил" секретную информацию, за что должен быть привлечен к ответственности. Он лгал Конгрессу под присягой (очевидно, речь идет о показаниях Коми относительно расследования о вмешательстве России в выборы президента США - ред.)", - отметил Трамп.

Президент США также назвал Коми "слабым и лживым слизняком", который, "как показало время, был ужасным директором ФБР".

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2018 г.

....untruthful slime ball who was, as time has proven, a terrible Director of the FBI. His handling of the Crooked Hillary Clinton case, and the events surrounding it, will go down as one of the worst “botch jobs” of history. It was my great honor to fire James Comey! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2018 г.

Книга Джеймса Коми Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) должна поступить в продажу на следующей неделе.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В мае 2017 года Трамп уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.