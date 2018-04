"Cлабый и лживый слизняк": Трамп отреагировал на публикацию мемуаров экс-главы ФБР

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публикацию отрывков из книги бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее американские СМИ привели высказывания из мемуаров Коми, в которых он сравнивает Трампа с мафиози, требующим обещаний быть преданным, а также описывает президента США как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

В ответ Трамп у себя в Twitter написал, что Коми - известный лжец и человек, "сливающий" важную информацию.

"Практически все в Вашингтоне были уверены, что его нужно уволить за ужасную работу, пока в конце концов он не был уволен. Он "слил" секретную информацию, за что должен быть привлечен к ответственности. Он лгал Конгрессу под присягой (очевидно, речь идет о показаниях Коми относительно расследования о вмешательстве России в выборы президента США - ред.)", - отметил Трамп.

Президент США также назвал Коми "слабым и лживым слизняком", который, "как показало время, был ужасным директором ФБР".

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....