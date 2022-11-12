Минобороны РФ заказало дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет — росСМИ

12 ноября, 12:42
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Российское военное ведомство заказало в промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет Циркон. Речь идет о нескольких десятках.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на собеседника.

По данным росСМИ, выполнить заказы должны в 2023 году.

Минобороны РФ официально не сообщает эту информацию.

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В ноябре 2021 г. президент РФ Владимир Путин заявлял, что в России завершались испытания гиперзвуковой крылатой ракеты. Циркон, и с 2022 года она будет поступать на вооружение военно-морского флота страны.

Циркон – двухступенчатая ракета, первая степень которой оборудована твердотопливным ракетным двигателем, а вторая – прямоточным воздушно-реактивным. Дальность полета ракеты может составлять до 600 км. Гиперзвуковыми ракетами Циркона будут оснащаться подводные лодки и надводные боевые корабли российского флота.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия ИТАР-ТАСС Минобороны РФ Гиперзвуковые ракеты

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