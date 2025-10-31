США создают глобальную цифровую экономику без налогов: Трампа договорился с Юго-Восточной Азией

Белый дом уже получил гарантии от Малайзии, Камбоджи и Таиланда (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Администрация Дональда Трампа активизирует усилия по созданию глобальной цифровой экономики, свободной от пошлин и налогов, где будут доминировать американские технологические компании.

Об этом сообщает Bloomberg.



Белый дом уже получил гарантии от Малайзии, Камбоджи и Таиланда, что эти государства не будут вводить налоги на цифровые услуги, не будут ограничивать доступ к американским сервисам электронной коммерции, облачным технологиям или соцсетям.

Реклама

Целью США является сделать беспошлинную цифровую торговлю постоянной, превратив временный мораторий ВТО в долгосрочную норму. Это позволит американским ИТ-гигантам сохранять конкурентные преимущества на глобальном рынке.

Соглашение со странами Юго-Восточной Азии фиксирует поддержку США в вопросе продления моратория ВТО на электронные передачи, действующего с 1998 года. Вашингтон настаивает на перманентном закреплении этой нормы, чтобы избежать пошлин на цифровые товары — такие, как электронные книги, фильмы, музыка или программное обеспечение.

Согласно оценкам ВТО и ООН, цифровая торговля в 2024 году достигла $4,7 трлн, и растет вдвое быстрее физической. США рассматривают эту отрасль как ключевой инструмент геоэкономического влияния, в частности в противостоянии с Китаем.

В отличие от стран Азии, ЕС настаивает на налогах для глобальных IT-компаний, а также на жестком контроле за оборотом данных. Франция, Италия, Испания уже ввели «цифровые налоги», что вызывает напряженность в отношениях с Вашингтоном.