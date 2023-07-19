Убийцы, воры и насильники. ЧВК Вагнера решила отпустить домой всех бывших заключенных, которые были наемниками — СМИ 19 июля, 21:25 Боевики ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Командование ЧВК Вагнера решило отпустить домой всех бывших заключенных, которые были наемниками группировки, сообщает Важные истории.

Журналисты изучили сообщения родственников наемников и представителей компании в их закрытых чатах. Издание отмечает, что многие бывшие наемники находятся сейчас в отелях Анапы в ожидании помилования.

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«Всех вывезли до конца контракта в Анапу, раньше не отпустят, день в день! <…> Весь проект К закрылся», — написала представительница ЧВК в одном из чатов.

Родственница одного из заключенных написала, что некоторых наемников могут отпустить до окончания контракта с ЧВК. Еще одна родственница заявила, что заключенных хотят отпустить из отелей до 29 июля.

Родственники четырех наемников подтвердили Важным историям нахождение бывших заключенных в отелях Анапы. По словам одной из них, всех заключенных отпустят из отелей домой, после чего они при желании смогут продлить контракт с ЧВК, чтобы поехать в Беларусь или Африку, но сначала им нужно уехать в отпуск домой на 14−45 дней.

По данным Важных историй, бывшие заключенные живут в поселке Витязево в отелях — Релакс, Кактус и Калипсо. Сутки проживания в них стоят от 2,3 тысячи до 7,2 тысячи рублей в зависимости от загруженности. В одном из чатов сообщили, что в отелях сейчас живут около 400 «вагнеровцев», их не выпускают за территорию гостиниц, пока они не получат помилование и выплаты. Одна из родственниц рассказала, что некоторые наемники сидят в отелях уже два месяца.

В чатах родственники также жалуются, что бывшие наемники ведут в отелях «разгульный образ жизни».

«Ходят пьют, гуляют, медали свои пропивают, в ломбард сдают. Сколько таких здесь [из] ЧВК. Позорят свою они компанию! На автовокзале лично видела двоих — пьяные в хлам. Позор» — пишет одна из участниц чата.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин сообщил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.