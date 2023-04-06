«Только флота нет». ПВК Вагнера — полноценная армия, Пригожин готовится к постпутинской России — российский журналист

6 апреля, 12:52
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Кадр видео с Евгением Пригожиным якобы снятым возле городской администрации Бахмута (Фото:Concord Press Service/Handout via REUTERS)

Кадр видео с Евгением Пригожиным якобы снятым возле городской администрации Бахмута (Фото:Concord Press Service/Handout via REUTERS)

Российский журналист Роман Попков в интервью Radio NV рассказал, что Евгению Пригожину удалось превратить ЧВК Вагнера в полноценную армию. Он считает, что таким образом повар Путина готовится к вооруженной борьбе за власть в постпутинской России.

«Какие цели у Пригожина? Я думаю, он постепенно всматривается в горизонты постпутинской России. Он думает, что будет дальше в той масштабной драке за власть, которая в России наверняка будет после краха путинского режима», — сказал Попков Radio NV.

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Росийский журналист отметил, что Пригожин «готовится к постпутинской России», так же как Кадыров и некоторые представители Минобороны РФ, которые создают собственные ЧВК.

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«Пригожин готовится, он получил полный арсенал вооружения. Под тем же Бахмутом Пионы, которые я упомянул, — стреляют не Пионы Минобороны, под Бахмутом действует ЧВК Вагнера, это их пушки. Они получили это сверхтяжелое вооружение. Более того, ЧВК Вагнера имеет свою авиацию, свои самолеты. Минобороны вынуждены отдавать эти штурмовики Су-25 пригожинцам. Они нанимают пилотов, каких-то бывших отставников, российских и белорусских ветеранов. Это вполне полноценная армия. У нее только флота нет, но я думаю, еще не вечер», – рассказал Попков.

В январе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов говорил в интервью NV, что в России уже действуют три армии, и скоро к ним присоединится четвертая. Кроме регулярной армии РФ Данилов указывал на частные армии Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, это свидетельствует о том, что ситуация войны против Украины уже не централизована.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Владимир Путин Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин радио NV

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