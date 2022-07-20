Приоритет — осужденные за убийство. СМИ узнали, как «вагнеровцы» вербуют заключенных в российских колониях 20 июля, 20:37 Нашивки ликвидированных российских наемников (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российская частная военная компания Вагнера вербует заключенных для участия в полномасштабной войне против Украины — об этом идет речь в расследовании российского издания Важные истории о том, как проходит процесс вербовки, опубликованном в среду, 20 июля.

По информации расследователей и правозащитников, представители ЧВК Вагнера, сотрудники региональных управлений ФСИН (федеральной службы исполнения наказаний) и ФСБ вербовали заключенных примерно в 15 колониях Петербурга, Мордовии, Адыгеи, Коми, Краснодарского края, Ленинградской, Нижегородской, Липецкой и Воронежской областей.



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В восьми колониях, где авторы расследования смогли узнать подробности процесса, завербовали от двух до нескольких десятков человек. Всего к боевикам Вагнера присоединились примерно 200 заключенных.

Важные истории пишут, что в первую очередь вербуют людей с «опытом службы в армии или участвовавших в боевых действиях», а также осужденных за убийство.

По данным Министерства обороны Великобритании, ЧВК Вагнер понесла большие потери на войне, которую Россия развязала против Украины, и снизила требования для тех, кто хочет стать наемником. Вечером 19 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что бойцы 58-ой отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ЧВК Вагнера (Лига).

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