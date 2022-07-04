ЧВК Вагнера вербует российских заключенных для войны в Украине — СМИ 4 июля, 21:02 Тюрьма (иллюстративное фото) (Фото:Fifaliana-joy / pixabay)

Заключенных из колоний российского Санкт-Петербурга начали вербовать для поездки на войну в Украину в составе ЧВК Вагнер, сообщает Важные истории со ссылкой на слова некоторых родных.

По их словам, через полгода «службы» заключенному, если тот вернется с войны живым, обещают выплату в 200 тысяч рублей и амнистию. А если такой «доброволец» погибнет — обещают выплатить семье 5 миллионов рублей.

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«Это все только на словах, на бумаге нигде не будет зафиксировано. При этом всю информацию передают не непосредственно, а через старшин (заключенные, которые помогают сотрудникам колонии управлять отрядами — ред.)», — говорит родственник одного из заключенных.

По его словам, сначала заключенным говорили, что будут рассматривать только тех, кто служил или воевал. Но потом стало ясно, что в списки вносятся все желающие. В одной из российских колоний Яблоновке записаться захотели около 200 человек, но в конце концов записали около 40. Вербовали заключенных для поездки на Донбасс представители ЧВК Вагнера. По данным журналистов, версии, зачем их отправляют, разные: одни люди сказали, что их родственники приглашали «служить»; другие — что «восстанавливать инфраструктуру».

На вопрос о вербовке начальник российской колонии ответил, что впервые слышит об этом.

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