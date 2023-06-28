Арабский телеканал сообщил об облаве российских войск на базы ЧВК Вагнера в Сирии. Вагнеровцы отрицают задержания своих командиров 28 июня, 10:29 Бойцы ЧВК Вагнера во время бунта в Ростове (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне мятежа Евгения Пригожина российская военная полиция в Сирии, вероятно, провела рейды на базах ЧВК Вагнера в этой стране.



Об этом сообщил 27 июня телеканал Al-Hadath из Саудовской Аравии.

Со ссылкой на собственные источники телеканал сообщил, что российская военная полиция якобы задержала главу отделения ЧВК Вагнер в Эс-Сувейде на юге Сирии, а также троих «высокопоставленных командиров» ЧВК на авиабазе Хмеймим.

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По данным канала, полиция также приходила в представительства ЧВК Вагнера компании в других сирийских городах — Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

В то же время в Телеграм-каналах, связанных с ЧВК Вагнера, заявляют о недостоверности этой информации.

«По задержанию бойцов ЧВК Вагнер в Сирии. Информация о задержании не соответствует действительности», — написали, к примеру в канале Оркестр Вагнера. Были ли осуществлены рейды без задержаний, там не уточнили.

Опорные пункты т.н. «российской военной полиции» размещены в Сирии на постоянной основе в нескольких населенных пунктах. Формально их основными задачами РФ называет «наблюдение за обстановкой, обеспечение безопасности гуманитарных акций и патрулирование на стратегически важных для страны автомобильных дорогах».

Российское военное вторжение в Сирию длится с осени 2015 года, за это время, как и в Украине, армия РФ совершила сотни военных преступлений в этой стране — от авиаударов по густонаселенным городам до снабжения оружием режима Башара Асада. В конце декабря 2017 года власти РФ объявили о постоянной дислокации своих войск в Сирии. Часть сил оттуда Россия позже перебросила в Украину, когда ее план быстрого полномасштабного вторжения в феврале 2022 года провалился.