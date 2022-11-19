Вербовка ЧВК Вагнера. В России количество заключенных за два месяца сократилось на 23 тысячи — СМИ 19 ноября, 08:16 Центр «вагнеровцев» в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Общее количество заключенных в российских исправительных учреждениях в сентябре и октябре сократилось на 23 тысяч человек. Это может быть связано с вербовкой ЧВК Вагнера зеков на войну против Украины, пишет Медиазона.

Со ссылкой на статистику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изданием сообщает, что по состоянию на начало сентября в колониях находились почти 348 тысяч человек. К началу октября это количество значительно сократилось — до 338 тысяч, а к началу ноября — до 325 тысяч.

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В то же время, как пишет Медиазона, количество находящихся в следственных изоляторах или колониях-поселениях, а также количество осужденных женщин осталось практически без изменений. Журналисты отмечают, что за последние годы количество заключенных ни разу не сокращалось так резко даже во время амнистии. Они предполагают, что этот процесс сейчас связан с вербовкой заключенных в ЧВК Вагнера для участия в войне против Украины.

Медиазона пишет, что такая вербовка не соответствует действующему законодательству РФ: «Предположительно, тех, кто согласился, по бумагам переводят в колонии в Ростовской области; как ФСИН объясняет их дальнейшее отсутствие в месте заключения, неясно».

На вопросы родственников завербованных отвечают, что их местонахождение — секретная информация.

18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в Белгородской области начали активно вербовать работников промышленных предприятий в ЧВК Вагнера. Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.